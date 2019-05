Cina: funzionari italiani chiedono a Ue minori restrizioni su cooperazione commerciale con Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha affermato che l'obiettivo della politica dell'Ue dovrebbe essere quello di rendere più facile per gli stati membri lavorare con la Cina all'interno di un quadro dell'Unione. "In parte a causa della storia di forti legami economici e in parte a causa dell'attuale situazione economica, penso che l'Unione europea e la Cina siano reciprocamente il partner economico più rilevante", ha dichiarato a "Xunhua" Giuliano Noci, professore di strategia e marketing presso il Politecnico di Milano. "L'Unione europea deve trovare un modo per rafforzare ulteriormente tale relazione tenendo conto delle priorità di ciascuno Stato membro ed è importante che il dialogo tra gli stati membri europei continui quando si tratta della Cina", ha aggiunto. "La sfida per l'Unione europea è trovare l'equilibrio tra l'essere un potere economico unico e unito senza trascurare le esigenze dei singoli stati membri", ha dichiarato Renzo Cavalieri, professore di diritto dell'Asia orientale presso l'Università Ca'Foscari di Venezia. (Cip)