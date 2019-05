Sanità Lazio: Zingaretti, 100 assunzioni nei consultori altra promessa mantenuta

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti commenta con un tweet la pubblicazione dei tre bandi per l'assunzione di 100 operatori nei consultori del territorio: "Un altro impegno mantenuto: 100 nuove assunzioni nei consultori. Per la prima volta viene indetto un concorso specifico. La Regione Lazio si dimostra vicina e attenta ai bisogni delle donne e delle loro famiglie. Nel Lazio, anche nella sanità, fatti concreti e non parole", ha concluso Zingaretti. (Com)