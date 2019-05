Traffico Milano: per lavori su A4 previste chiusure notturne raccordo viale Cerosa

- Sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia/Venezia, dovrà obbligatoriamente uscire sul Raccordo di Viale Certosa, nelle quattro notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, con orario 22:00-5:00 e per una notte, dalle 23:00 di venerdì 31 maggio alle 6:00 di sabato 1 giugno. Autostrade per l'Italia fa presente che resterà aperto il ramo di allacciamento per il traffico proveniente da Varese e diretto verso Brescia. In alternativa, a chi proviene da Torino, si consiglia di uscire alla stazione di Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia, immettersi sulla A8 Milano-Varese e uscire allo svincolo Fiera, per poi segu re le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano. Chi proviene da Venezia ed è diretto verso Torino, all'altezza dello svincolo di Milano Viale Certosa, sarà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, nelle cinque notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio, con orario 22:00-5:00. In alternativa, dopo l'immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano e rientrare dallo stesso invertendo il senso di marcia, uscire a Cascina Merlata e rientrare, sulla A4, dallo svincolo di Pero, per proseguire in direzione di Torino. (com)