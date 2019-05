Torino: giornata mondiale del gioco, laboratori per bambini all'ospedale Regina Margherita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 9,30, presso l'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, si terrà la Giornata mondiale del Gioco. Laboratori espressivi ed artistici in tutte le Sale gioco dell'ospedale a cura di: - Iter in collaborazione con l'Associazione AmaranTo, - Associazione Linea d'acqua con “L'angolo dell'arte POP UP”, - Fondazione Lene Thun Onlus con “Laboratorio di ceramica”. Ad animare la Giornata saranno presenti i Principi, le Principesse ed i Supereroi dell'Associazione NIDA, le Mascotte dell'Associazione DoctorCartoonOnlus ed il Gruppo Scout AGESCI TO 55. L'attività sarà supportata dai Volontari delle Associazioni ABIO, AVO e UGI. Il gioco è per un bambino prima di tutto un bisogno fisiologico, attraverso il quale entra in relazione col mondo, assimila esperienze ed impara. Inoltre è un diritto del bambino sancito dall'ONU e dalla Carta dei Diritti del bambino ospedalizzato. (segue) (Rpi)