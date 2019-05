Torino: giornata mondiale del gioco, laboratori per bambini all'ospedale Regina Margherita (2)

- Infatti il tema della giornata Mondiale del gioco di quest'anno è proprio il diritto al gioco. In ospedale l'attività ludica è molto importante in quanto consente al bambino di esprire le proprie paure, angosce e dolore, infatti egli non è in grado, come un adulto, di comunicare in maniera discorsiva i propri stati d’animo, distinguere il dolore fisico da quello mentale e raccontare a parole in modo preciso cosa prova, invece col gioco riesce ad esprimersi ed a comunicare. Per questi motivi l'attività ludica in ospedale è garantita in tutte le sue forme nelle sale gioco di tutti i reparti in tutti i giorni della settimana ed assicurata da operatori esperti in materia. La celebrazione, quindi, di questa giornata da parte dell'ospedale pediatrico è un atto dovuto che va a rimarcare quanto lo stimolare la parte sana del bambino sia fondamentale per migliorare il processo di guarigione. (Rpi)