Rifiuti: Ama, ad aprile differenziata per la prima volta oltre il 46 per cento

- "Nuovo impulso alla raccolta differenziata nella Capitale. Nel mese di aprile 2019 la percentuale di materiali avviati a riciclo ha superato per la prima volta il 46 per cento attestandosi al 46,3 per cento. Il trend positivo è confermato anche dal valore medio del primo quadrimestre, che ammonta al 45,4 per cento, e dalla contestuale riduzione della produzione totale di rifiuti pari all’1,5 per cento rispetto al 2018". Lo comunica Ama in una nota. "Questi dati positivi - si legge nella nota - testimoniano gli sforzi messi in campo da Ama per incrementare la produttività e gli standard dei servizi. In particolare sono stati ulteriormente ottimizzati i servizi di raccolta stradale anche grazie al significativo incremento della disponibilità del parco mezzi. Nel primo quadrimestre 2019, infatti, la disponibilità media delle principali categorie di mezzi leggeri e pesanti si attesta al 64 per cento, con un incremento di circa il 5 per cento rispetto al 2018 (59 per cento). Con gli oltre 22mila cittadini di Ponte di Nona, - spiega la municipalizzata - da questo mese sono oltre 310mila i cittadini romani dei municipi VI e X raggiunti dal nuovo modello di differenziata 'porta a porta'. L’entrata a regime, infine, del servizio mirato presso 50mila utenze non domestiche di tutto il territorio comunale sta consentendo di intercettare mediamente e avviare a corretto riciclo oltre 12mila tonnellate/mese".(Com)