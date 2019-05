Argentina-India: le congratulazioni di Macri a Modi per la rielezione

- Il presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, si è congratulato con il primo ministro indiano Narendra Modi per la netta vittoria del Partito del popolo indiano (Bjp) e dei suoi alleati alle elezioni generali. "Congratulazioni a Narendra Modi per il tuo trionfo! Spdero di poter continuare a lavorare assieme come abbiamo fatto finora, in modo che la relazione tra Argentina e India sia sempre più forte e importante", ha scritto Macri in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. I due si sono incontrati a febbraio, nel corso della visita ufficiale che Macri ha effettuato in India, occasione - tra le altre cose - per potenziare gli scambi commerciali bilaterali. Modi era stato invece ospite di Macri a fine novembre 2018, in occasione del vertice del G20 di Buenos Aires. (segue) (Abu)