Argentina-India: le congratulazioni di Macri a Modi per la rielezione (2)

- Le elezioni della Camera del popolo dell’India, la camera bassa del parlamento federale, hanno decretato una vittoria schiacciante per il Bjp del primo ministro, Modi, alla guida dell’Alleanza democratica nazionale (Nda), e contestualmente una sconfitta di proporzioni catastrofiche per l’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc) di Rahul Gandhi: la coalizione di centro-destra ha conquistato 349 seggi, su un totale di 542 in palio (dovevano essere 543, ma il voto nel collegio di Vallore, nello Stato del Tamil Nadu, è stato rimandato), quindi ben oltre la soglia della maggioranza assoluta, di 272 seggi. Lo schieramento di centro-sinistra, invece, è a 89 seggi. (segue) (Abu)