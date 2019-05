Argentina-India: le congratulazioni di Macri a Modi per la rielezione (4)

- Due fattori sembrano aver inciso in modo particolare: la questione della sicurezza e la leadership di Modi. Mai un’elezione si era svolta a così breve distanza da un attentato grave come quello di Pulwama, nello Stato di Jammu e Kashmir, in cui il 14 febbraio sono stati uccisi 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). L’attentato, rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), è stato seguito il 26 febbraio da un raid aereo dell’Aeronautica indiana in Pakistan per colpire postazioni di Jem. Il giorno seguente, l’Aeronautica pakistana ha risposto e ha abbattuto un MiG-21 Bison indiano; il pilota, salvatosi con l’espulsione, è stato arrestato e restituito all’India circa 60 ore dopo. (segue) (Abu)