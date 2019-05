Argentina-India: le congratulazioni di Macri a Modi per la rielezione (5)

- L’opposizione non è riuscita in alcun modo a mettere in dubbio la capacità del capo del governo né il suo stile di leadership, nonostante alcune fondate critiche. L’uomo forte di Nuova Delhi, noto per lavorare giorno e notte non avendo legami familiari e offrendo alla politica una dedizione totale, è oggetto di un vero e proprio culto della personalità. Rahul Gandhi, dopo aver ripetuto più volte nella campagna elettorale che Modi non era imbattibile e che il risultato non era scontato, ha perso il collegio di Amethi, nell’Uttar Pradesh, di cui era deputato dal 2004, anche se resterà in parlamento, essendosi presentato in un secondo collegio, a Wayanad, nel Kerala, dove ha vinto. L’erede della dinastia Nehru-Gandhi non è stato considerato un candidato alla carica di primo ministro e, in effetti, non si era mai neanche presentato esplicitamente come tale. (Abu)