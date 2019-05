Turchia-Italia: l'iniziativa Fare cinema arriva ad Ankara, Istanbul e Smirne

Fare cinema, l'iniziativa voluta dal ministero degli Affari esteri per la promozione della cultura e produzione cinematografica italiana di qualità, arriva in Turchia. Lo riferisce la Farnesina. Saranno tre le città coinvolte dalla rassegna dedicata quest'anno alle registe italiane ma con un omaggio a Vittorio De Sica. Ad Ankara l'ambasciata d'Italia organizzerà una serie di incontri, in collaborazione con il Festival internazionale del cinema di Donne "Flying Broom". Ospite d'onore sarà la regista italiana Michela Occhipinti che, per l'occasione, presenterà il suo ultimo film "Il corpo della sposa (Flesh out)". A seguire presso Casa Italia sarà proiettato il documentario "Non è amore questo" (2017) di Teresa Sala e i cortometraggi "Tutti a casa" di Geraldine Ottier, "Non mi posso lamentare" di Elisa Billi e Cristiana Mecozzi, e "Apri le labbra" di Eleonora Ivone. La rassegna ad Ankara si chiuderà con il docu-film "Normal" di Adele Tulli.