Turchia-Italia: l'iniziativa Fare cinema arriva ad Ankara, Istanbul e Smirne (2)

- Ad Istanbul, la rassegna sarà ospitata presso il Teatro della Casa d’Italia, e l’Istituto italiano di cultura ha voluto rendere omaggio al padre del neorealismo Vittorio De Sica, a 45 anni dalla sua scomparsa, con una retrospettiva dei suoi titoli più importanti. L’ultimo appuntamento di Fare cinema ad Istanbul sarà il 10 giugno, con la proiezione, in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo, di “Essere Leonardo Da Vinci, un’intervista impossibile” alla presenza del regista Massimiliano Finazzer Flory, interprete di Leonardo, che racconterà al pubblico come si è calato nei panni di questo multiforme talento del nostro rinascimento. A Smirne, il 29 maggio, presso il Karaca Sineması, verrà proiettato, infine, il film "Accabadora" di Enrico Pau, ispirato alle figure archetipali femminili in società arcaiche e contadine. (Com)