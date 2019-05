Marche: il presidente Ceriscioli visita l’Agroservice di San Severino Marche (2)

- Ceriscioli ha assicurato "l'interesse della Regione e la volontà di creare un tavolo operativo per sostenere questo comparto, perché siamo convinti che il futuro guarda ai prodotti tracciati. Quella di Agroservice è un'esperienza importante che va tutelata, in quanto risponde alle esigenze dei consumatori consapevoli e della salvaguardia ambientale, con la commercializzazione di piante resistenti alle fitopatologie e, quindi, meno bisognose di presidi chimici". Insieme all'Emilia-Romagna, le Marche sarebbero leader nella produzione di seme certificato, seconda Regione in termini di superficie dedicata che coprirebbe il 12 per cento del totale nazionale. Agroservice, che ha acquisito il marchio storico di "isea" avrebbe contribuito alla crescita della produzione agricola italiana sviluppando la coltivazione del grano duro al centro e al nord Italia (1974 - isea), del girasole (1980 - isea), del cece (1998). Avrebbe commercializzato la prima varietà al mondo di grano tenero resistente al fungo "Fusarium" (2013) e presentato una nuova coltura: il grano monococco (2018). (Ren)