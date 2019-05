Giornalisti: Fico ricorda Andy Rocchelli ucciso sul lavoro in Donbass 5 anni fa

- Il presidente della Camera, Roberto Fico dedica su Twitter "un pensiero ai cari di Andy Rocchelli, ucciso in Donbass proprio cinque anni fa mentre faceva il suo lavoro di reporter. Un abbraccio a familiari e amici presenti oggi in tribunale a Pavia - aggiunge la terza carica dello Stato - per prendere parte al processo sul suo omicidio". (Rin)