Infrastrutture: Fedriga (Lega), andare avanti per garantire lavoratori e imprese

- Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e segretario regionale della Lega Salvini premier, afferma in una nota che "le infrastrutture e le grandi opere sono fondamentali per il paese. Lo dico da governatore del Friuli Venezia Giulia, regione del Nordest che i dati confermano essere territorio di export e di produzioni apprezzate da tutto il mondo. Il potenziamento dei collegamenti risulta irrinunciabile per garantire il trasporto di persone e merci", continua l'esponente del Carroccio, "a maggior ragione con riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia inserito in posizione strategica all'interno di un sistema logistico europeo che necessita di investimenti e opere. Imprese e lavoratori chiedono esattamente di sostenere e promuovere il comparto produttivo con infrastrutture adeguate: chi vuole fermare lo sviluppo", conclude Fedriga, "deve prendersi la responsabilità di affrontare aziende e cittadini e dire loro che non vuole garantire futuro e lavoro."(Com)