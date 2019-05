Serbia: stipendio medio netto pari a 460 euro a marzo

- Lo stipendio medio netto in Serbia era a marzo pari a 54.271 (460 euro): lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica, precisando che la cifra rappresenta, rispetto allo stesso mese del 2018, un aumento del 9,9 per cento in termini nominali, mentre in termini reali l'aumento è del 6,9 per cento. Lo stipendio medio lordo era a marzo pari a 74.755 dinari (633 euro), con un aumento i termini nominali del 9,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, mentre in termini reali l'aumento è del 6,5 per cento. (Seb)