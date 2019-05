Traffico Milano: su A4 per lavori chiuso per una notte svincolo di Cormano

- Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia, per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 maggio e dalle 23:00 di venerdì 31 maggio alle 6:00 di sabato 1 giugno. In alternativa, dopo l'uscita si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano e percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza. Sarà chiuso anche lo svincolo di Cormano, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Brescia, dalle 23:00 di venerdì 31 maggio alle 6:00 di sabato 1 giugno.In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Milano Viale Certosa, al km 126+200 o di Sesto San Giovanni. (com)