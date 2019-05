Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, attacchi informatici più complessi, Alleanza non immune

- Gli attacchi informatici, che stanno diventando più frequenti, complessi e distruttivi, possono essere dannosi come quelli convenzionali e la Nato non ne è immune. Lo ha detto nel suo intervento alla conferenza sulla sicurezza informatica a Londra, la Cyber Defence Pledge Conference, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Gli attacchi informatici possono essere dannosi come gli attacchi convenzionali. Un singolo attacco può infliggere danni alle nostre economie per miliardi di dollari, portare le società globali a paralizzarsi, paralizzare le nostre infrastrutture necessarie, minare le nostre democrazie e avere un impatto paralizzante sulle capacità militari", ha detto. "Gli attacchi informatici stanno diventando più frequenti, più complessi e più distruttivi: da tentativi di basso livello ad attacchi tecnologicamente sofisticati. Vengono da Stati e attori non statali. Da vicino a casa e da molto lontano e colpiscono ognuno di noi. La Nato non è immune", ha continuato. Stoltenberg ha sottolineato che l’Alleanza registra “ogni giorno eventi sospetti contro i sistemi informatici della Nato e le minacce informatiche diventeranno più pericolose con lo sviluppo di nuove tecnologie che stanno cambiando radicalmente la natura della guerra. Come ha fatto la rivoluzione industriale”. Per questo motivo, ha rilevato, la Nato si sta adeguando a questa nuova realtà. Stoltenberg ha spiegato che i leader dei paesi alleati cono concordi sul fatto che un attacco informatico potrebbe innescare l'articolo 5 del trattato di fondazione. Ovvero quello che specifica che un attacco contro un alleato viene considerato come un attacco contro tutti. "La Nato ha designato il cyberspazio come un dominio militare, accanto a terra, mare e aria. E nel nostro vertice a Bruxelles lo scorso anno abbiamo deciso di istituire un centro operativo per il cyberspazio, al centro della nostra struttura di comando militare. Abbiamo accettato di integrare le capacità informatiche nazionali o il cyber offensivo nelle operazioni e missioni dell'Alleanza. Tutto ciò ha reso la Nato più efficace nel cyberspazio", ha spiegato Stoltenberg. (Rob)