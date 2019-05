Speciale difesa: Arabia Saudita, Najran, difesa aerea sventa attacco droni lanciato da ribelli yemeniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha intercettato droni carichi di esplosivo provenienti dallo Yemen e diretti contro l’aeroporto di Najran, nel sud del paese. Lo ha riferito il portavoce della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita impegnata nella guerra in Yemen, Turki al Maliki. "Un drone esplosivo lanciato dalle milizie Houthi che stava per colpire l'aeroporto di Najran è stato intercettato e distrutto dall'aeronautica saudita”, ha dichiarato Al Maliki, citato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. L’attacco di ieri è stato rivendicato dai ribelli filo iraniani Houthi. Secondo l’emittente libanese “al Masirah”, i ribelli Houthi hanno riferito di aver lanciato un drone da combattimento Qasef K2, sostenendo di aver colpito l’aeroporto di Najran in cui sarebbero custoditi aerei da guerra sauditi. Lo scorso 21 maggio, gli Houthi hanno lanciato un attacco sempre con l’ausilio di droni che ha colpito un deposito di armi nell’aeroporto di Najran, provocando un incendio. Gli Houthi hanno ripreso a colpire le città saudite situate vicino al confine con lo Yemen, arrivando a danneggiare la scorsa settimana due stazioni di pompaggio di un oleodotto nella periferia della capitale saudita Riad. Gli Houthi risultano tra i principali sospettati per il sabotaggio di quattro petroliere avvenuto il 12 maggio al largo del terminal petrolifero di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. (Res)