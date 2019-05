Speciale difesa: Pakistan conduce con successo lancio missile a propulsione nucleare Shaheen II

- Il Pakistan ha condotto con successo il lancio del missile balistico superficie-superficie Shaheen II, che è in grado di trasportare testate convenzionali e nucleari fino ad un raggio di 1.500 chilometri. Lo hanno annunciato le Forze armate pachistane in una nota, secondo cui il vettore si è schiantato nel Mar Arabico dopo aver percorso con successo la rotta pianificata. Secondo quanto riferisce il quotidiano pachistano “The Dawn”, l’obiettivo del lancio è stato quello di testare la prontezza operativa del comando delle forze strategiche dell’esercito pachistano. "Shaheen-II è un missile altamente efficace che soddisfa le esigenze strategiche del Pakistan per il mantenimento della capacità di deterrenza nella regione", hanno sottolineato le Forze armate nella nota. Al lancio hanno assistito il direttore generale della divisione piani strategici del comando strategico delle Forze armate, il generale Qazi Muhammad Ikram Ahmad, il presidente della Commissione nazionale ingegneria e scienza, Nabeel Hayat Malik e alti ufficiali militari. Il presidente pachistano Arif Alvi e il premier Imran Khan si sono congratulati con ingegneri e scienziati delle Forze armate per il buon esisto del lancio. (Res)