Speciale difesa: Medio Oriente, segretario Shanahan, valutiamo invio ulteriori forze militari

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ha confermato ieri in una conferenza stampa che il Pentagono stava valutando l'invio di ulteriori militari statunitensi in Medio Oriente con l’obiettivo di rafforzare la protezione delle forze Usa alla luce delle tensioni con l’Iran. "Quello che stiamo valutando è cosa possiamo fare per migliorare la protezione delle nostre forze in Medio Oriente. Ciò potrebbe comportare l’invio di truppe aggiuntive”, ha dichiarato Shanahan. Il segretario alla Difesa ha tuttavia respinto le notizie circolate in questi giorni che parlavano di un preciso numero di truppe: “Non appena vi saranno cambiamenti vi daremo aggiornamenti”. In particolare Shanahan ha fatto riferimento alle indiscrezioni diffusi dai media statunitensi e internazionali, tra cui la “Cnn”, secondo cui Washington stava valutando di inviare dai 5.000 ai 10.000 militari nella regione mediorientale. “Mi sono alzato questa mattina e ho letto che stavamo mandando 10.000 militari in Medio Oriente. Poi dopo ho letto 5.000. Non ne manderemo né 10.000 né 5.000”, ha dichiarato. (Res)