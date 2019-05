Regno Unito: Bernini (FI), caos e incertezza non insegnano nulla ai sovranisti

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "le dimissioni di Theresa May in un clima di incertezza e di caos politico senza precedenti sono l'inevitabile conseguenza della Brexit, che si sta sempre più dimostrando un frutto avvelenato. Questo dovrebbe far riflettere i sovranisti di casa nostra", continua la parlamentare, "che per mesi hanno pericolosamente giocato sull'uscita dall'euro, e che invece di ravvedersi continuano a sparare contro chi, coerentemente, vuole rafforzare la solidarietà europea cambiando l'Unione standoci con i piedi ben saldi dentro. Il voto di domenica", conclude Bernini, "sarà anche una scelta netta tra la responsabilità di Forza Italia e l'avventurismo". (Com)