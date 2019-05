Argentina: bilancia commerciale in attivo per oltre un miliardo di dollari ad aprile

- La bilancia commerciale argentina ha registrato ad aprile un saldo di 1,131 miliardi di dollari. Il risultato, sottolinea il documento diffuso dall'Istituto nazionale di statistica (Indec), è frutto di un sensibile aumento delle esportazioni (+1,7 per cento) e di un contemporaneo crollo delle importazioni (-31,6 per cento) rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi quattro mesi del 2019 l'avanzo di bilancio è stato di 3,147 miliardi, un dato che non si registrava dal primo trimestre del 2012. In termini nominali le esportazioni di aprile corrispondono a 5,035 miliardi di dollari mentre le importazioni a 4,174 miliardi. L'export ha registrato un incremento del 3,3 per cento anche rispetto al mese di marzo. (segue) (Abu)