Argentina: bilancia commerciale in attivo per oltre un miliardo di dollari ad aprile (2)

- In termini di volume le esportazioni hanno registrato un aumento del 10,3 per cento. A registrare i maggiori incrementi sono stati i prodotti dell'agricoltura, l'energia ed i combustibili, mentre le manifatture, sia di origine agricola che di origine industriale, hanno registrato una contrazione delle vendite. Anche le importazioni hanno registrato una contrazione in termini di volume pari al 29,1 per cento. Su questo fronte i cali più significative si registrano nel settore dei beni capitali, con un -42,3 per cento, e dei beni di consumo, con -35,2 per cento. (segue) (Abu)