Argentina: bilancia commerciale in attivo per oltre un miliardo di dollari ad aprile (3)

- Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l'economia argentina uscirà dalla recessione già nel corso del 2019 proprio grazie alla spinta delle esportazioni. E' quanto afferma l'organismo nell'ultimo rapporto semestrale, dove si riduce inoltre di un decimale la previsione sulla caduta del Pil, dall'1,9 all'1,8 per cento. "Tenendo conto che la domanda interna continuerà ad essere depressa si prevede che le esportazioni traineranno la ripresa e che nel corso del 2019 i tassi di crescita trimestrali torneranno in terreno positivo", recita il documento. L'organismo multilaterale ritiene inoltre che la politica di risanamento fiscale intrapresa con forza dal governo in quest'ultimo anno stia riducendo la vulnerabilità del sistema economico argentino. "I conti fiscali e quelli esterni stanno già migliorando visibilmente, riducendo così gli squilibri e le vulnerabilità associate" si legge nel documento. (segue) (Abu)