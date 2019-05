Municipio Roma X: Sinistra italiana, presentato esposto a Corte conti su ordinanza balneare invernale

- Sinistra italiana municipio X in una nota ha annunciato di aver presentato un esposto alla Corte dei conti sull'ordinanza balneare invernale "emanata con quasi tre mesi di ritardo rispetto all'inizio della stagione invernale determinando un vuoto normativo di oltre due mesi che rischia di far annullare decine di multe elevate dai Vigili urbani del X gruppo Mare ai concessionari balneari che non hanno rispettato le prescrizioni dell'ordinanza. Come è noto le ordinanze sindacali entrano in vigore dal momento della loro pubblicazione all'Albo pretorio per cui, per essere efficaci, devono essere pubblicate entro pochi giorni dall'emanazione e cioè dalla firma della sindaca mentre in questo caso abbiamo dovuto attendere per la pubblicazione ufficiale quasi tre mesi", ha spiegato Sinistra italiana. "Il fatto è ancora più grave perché, nei giorni successivi alla emanazione dell'ordinanza stessa, la sindaca Raggi ha rilasciato interviste e dichiarazioni rivendicando tutte le novità contenute proprio nella ordinanza stessa come ad esempio l'apertura invernale delle strutture balneari e quindi l'accesso alla spiaggia e al mare, disposizioni però senza efficacia visto che non erano state pubblicate all'albo pretorio come la legge prevede. Per far luce su questa "grottesca" vicenda, per far chiarezza, per valutare responsabilità ed eventuali danni erariali, oltre alle 'interrogazioni' presentate nelle aule istituzionali, abbiamo presentato un esposto alla Corte dei conti. Vogliamo andare fino in fondo, capire cosa è accaduto, di chi sono le responsabilità anche in relazione agli eventuali danni conseguenti. Il mare di Roma è un tema nazionale, non è un argomento marginale, da sottovalutare o sottostimare, e pubblicare con enorme ritardo, rischiando addirittura di invalidare i controlli effettuati dagli organi competenti, l'ordinanza sindacale che regola l'utilizzo del demanio marittimo è, nella migliore delle ipotesi, una colpa grave su cui è assolutamente necessario fare luce. Con l'esposto alla Corte dei conti, organismo previsto dalla Costituzione e che svolge il ruolo di magistratura contabile della pubblica amministrazione chiamato a decidere in merito alle controversie in materia di contabilità pubblica ed in particolare alle azioni di responsabilità amministrativa, vogliamo accendere un faro su una vicenda buia, poco chiara, che danneggia i cittadini così come le istituzioni cittadine e nazionali", conclude la nota. (Com)