Salute: Nuova Sair, al via settimana dedicata a sclerosi multipla, approccio medico non basta, serve inclusione sociale

- "Simona, nome di fantasia, si era rassegnata all'isolamento e all'esclusione a cui l'aveva costretta la sclerosi multipla, ed era convinta di non poter chiedere più nulla alla vita. Simona oggi ha 'oltrepassato il muro' e ritrovato la propria motivazione all'interno di nuove relazioni sociali. La sua storia, come quella di molti altri, testimonia l'importanza di affiancare i pazienti non solo dal punto di vista medico, ma anche psicologico e sociale. Una necessità di cui il servizio domiciliare del presidio di riabilitazione Nuova Sair di via Dionisio, nel quadrante di Roma Est, è convinto da anni". Così una nota di Nuova Sair. "Per questo - aggiunge - è nato il progetto 'Al di là del muro: il paziente con sclerosi multipla in trattamento domiciliare' che prenderà il via nel contesto della Settimana della Sclerosi Multipla (25 maggio – 02 giugno). Il progetto mira a migliorare la qualità di vita di oltre 20 persone affette da Sclerosi Multipla, seguite presso il proprio domicilio da Nuova Sair. Proprio l'interesse e l'impegno dell'equipe all'interno dell'intimità della casa ha mostrato la via verso un approccio che supera i limiti fisici prodotti dalla malattia. La persona viene considerata nel suo insieme, dando particolare risalto alle sue relazioni sociali. Migliorare l'autostima, promuovere l'autoefficacia e restituire la fiducia nelle proprie capacità di autodeterminazione in tutte le fasi di malattia fornisce un valido supporto anche sul piano terapeutico e riabilitativo". (segue) (Com)