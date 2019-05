Salute: Nuova Sair, al via settimana dedicata a sclerosi multipla, approccio medico non basta, serve inclusione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In linea con tale orientamento - spiega ancora - il servizio domiciliare, recependo i principi dell'approccio centrato sulla persona e sulla importanza del lavoro di rete, inaugurerà mercoledì 29 maggio 2019 la costituzione di un tavolo tecnico multidisciplinare e multiprofessionale sulla Sm che si riunirà a cadenza mensile e che vedrà coinvolte le diverse figure professionali che operano nel territorio, coordinati dal responsabile del servizio e da un supervisore scientifico esperto esterno. Le finalità sono molteplici: incrementare le competenze specifiche e trasversali dei professionisti sanitari coinvolti; promuovere il senso di autoefficacia e l'empowerment individuale e familiare delle persone affette da Sm; migliorare l'appropriatezza e l'efficacia dei progetti riabilitativi individualizzati; implementare progettualità innovative, partendo dall'analisi dei bisogni dei pazienti e del contesto; favorire una rete di dialogo e confronto metodologico-scientifico permanente sui temi della ricerca, delle buone prassi, dell'umanizzazione degli interventi, dei trattamenti etici; creare reti di collaborazione e partnership con enti ed associazioni sensibili al tema al fine di supportare ed intensificare la rete sociale e di scambio della persona con SM attraverso co-costruzione di progetti che coinvolgano l'ambiente di vita più prossimo. Simona ha la sclerosi multipla dal 1980. L'aggressività della malattia la costringe ad usare la sedia a rotelle, incidendo sulla vita di tutti i giorni e sulla sua autonomia personale e sociale. Simona non esce di casa, se non per sporadiche visite mediche. Lontana da una rete di amicizie e con difficoltà anche in quella familiare – composta da un ex-compagno e due figlie – Simona è rassegnata al fatto che la sua condizione non possa cambiare. Affronta la vita in maniera passiva, accettando di suo malgrado la sua condizione. Sentendosi colpevolmente inadeguata ad attendere al proprio ruolo di madre, Simona non crede di avere diritto a niente più di quello che la vita le sta offrendo. Questo influisce anche sulla sua riabilitazione fisioterapica, affrontata con bassa motivazione". (segue) (Com)