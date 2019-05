Salute: Nuova Sair, al via settimana dedicata a sclerosi multipla, approccio medico non basta, serve inclusione sociale (3)

- "Eppure, in fondo resta il sogno di una vita più piena, più dignitosa: Simona vuole andare al cinema, a teatro e doversi preoccupare solo di chiamare il taxi. Ed è proprio da questo sogno che può partire l'azione del Servizio Domiciliare: superata la prima barriera, intima e piscologica (il convincimento di non poter meritare di più) è tempo di superare concretamente 'il muro', e per farlo sono necessarie esperienze concrete. Simona riesce ad andare "al di là del Muro" grazie all'aiuto di un'associazione con il focus sulla Sclerosi che si mette disposizione per il trasporto e offre un luogo esperienziale e laboratoriale. Simona inizia un laboratorio di artigianato, comincia a costruirsi nuove relazioni, a realizzare regali per i suoi nuovi amici. Rinasce lei e ha nuovo slancio l'intervento del terapista. Oggi il telefono di Simona squilla, ha storie divertenti da raccontare, ha rapporti più autentici con i suoi familiari e prende decisioni riguardanti il patrimonio in comune con il compagno. Simona ora è protagonista della sua vita, e non osservatrice passiva. La sclerosi è una malattia insidiosa che appare lenta e inesorabile, portando con sé sofferenza ed isolamento. Come tanti colpiti da questa malattia, Simona ha visto la propria vita cambiare all'improvviso, proprio nel momento della massima espressione di autonomia. Un cambiamento che ha colpito l'esistenza in tutte le dimensioni più significative come l' autonomia, la forza, il ruolo familiare e sociale. Scenari in cui spesso gli amici e i familiari vengono a mancare, o si tramutano in 'caregivers' con tutte le problematiche connesse al ruolo. Questo genere di mutamento ha un impatto significativo sul benessere psicologico e la motivazione del paziente, da cui dipende l'efficacia dell'intervento riabilitativo. Di fronte a questa situazione, l'equipe riabilitativa di Nuova Sair ha maturato la convinzione che – per un'efficacia terapeutica – è necessario che la malattia sia affrontata in modo globale. Il primo nodo da sciogliere è quello della comunicazione, dei rapporti umani. Per questo, nell'ambito del nuovo progetto "Al di là del muro", un'equipe di professionisti prenderà in carico il paziente con un approccio multidimensionale, intensificando l'intervento psico-sociale per decodificare i bisogni e le risorse di queste persone. Il gruppo sarà composto da un medico fisiatra, un medico neurologo, uno psicologo, un assistente sociale, tre fisioterapisti, un logopedista, un terapista occupazionale, un coordinatore di progetto e un supervisore scientifico", conclude. (Com)