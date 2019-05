Spettacoli: domenica al Teatro Carlo Felice di Genova Trionfera e Santi in concerto

- Domenica, alle ore 11, presso il primo foyer del Teatro Carlo Felice di Genova si terrà il concerto, frutto della collaborazione tra l’associazione Musica con le ali, che avrà come protagoniste la violinista Gaia Trionfera e la pianista Margherita Santi, che eseguiranno brani di Brahms, Prokof’ev e Stravinskij. Il concerto rientra nella stagione “Domenica in musica” e nel progetto per la circuitazione dei giovani musicisti in collaborazione con la Fondazione La Società dei concerti di Milano. (Ren)