Speciale difesa: Yemen, governo, verificheremo ritiro Houthi dai porti sul Mar Rosso

- Il governo legittimo dello Yemen, facendo riferimento alle risoluzioni 2451 e 2452 del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha annunciato di aver istituito “un meccanismo di monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'accordo di Stoccolma rappresentato dalla Commissione di coordinamento per il re-dispiegamento delle autorità nei porti (Rcc)”. In un comunicato diffuso dopo l’annuncio dei ribelli Houthi di accettare il ritiro dei propri uomini dai porti yemeniti in rispetto dell’accordo firmato lo scorso dicembre a Stoccolma, ribadisce il suo diritto di “verificare eventuali misure attuate nel quadro dell'accordo e di verificare i registri delle forze della Guardia Costiera che subentreranno nei porti dopo il ritiro degli Houthi e ribadisce che ciò dovrebbe avvenire prima di intraprendere qualsiasi discorso sui prossimi passi”. Il governo del presidente Abdel Rabbo Mansur Hadi ribadisce il suo diritto di “monitorare i prelievi in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e attraverso il Rcc. Non è sufficiente fornire solo una sintesi di ciò che sta accadendo nei porti”. Il governo sottolinea che “se il processo di ritiro delle milizie di Houthi dai porti viene effettuato senza la supervisione, il monitoraggio e il consenso del Rcc con le sue tre componenti, allora costituirà una violazione di quanto concordato negli ultimi mesi e si interromperanno gli sforzi della Comunità internazionale che forniranno alle milizie Houthi un servizio per eseguire lo stesso gioco comico di ritiro unilaterale che è avvenuto precedentemente nel porto di Hodeidah il 30 dicembre 2018, già denunciato dal generale Patrick Cammaert. Il governo conferma che il ritiro unilaterale a Hodeidah viola l'accordo di Stoccolma”. Infine la nota si conclude affermando che “il governo yemenita conferma la sua posizione chiara in merito all'adesione alle risoluzioni 2216, 2451 e 2452, al testo e allo spirito dell'accordo di Stoccolma e non accetta alcuna azione unilaterale che non sia soggetta agli standard di monitoraggio stabiliti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e non aderire al concetto operativo. Il governo ribadisce la sua disponibilità a lavorare duramente per attuare le disposizioni dell'accordo di Stoccolma con tutti i suoi articoli su Hodeidah, l'intesa su TaIz e il rilascio di tutti i detenuti, prigionieri, rapiti e coloro che sono scomparsi forzatamente e agli arresti domiciliari”. (Res)