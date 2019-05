Speciale difesa: Francia-Germania, aumentano gli attriti sulle collaborazioni nella difesa

- La Francia e la Germania lavorano su degli ambiziosi progetti nel settore della difesa ma i rapporti tra i due paesi sono spesso segnati da una reciproca sfiducia e da profonde divergenze nel settore delle esportazioni degli armamenti. Il presidente francese Emmanuel Macron, spiega il quotidiano “Libération”, ha fatto del progetto della difesa comune europea il suo cavallo di battaglia. In merito al Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), guidato dal gruppo francese Dassault, dovrebbe arrivare un annuncio questa estate sul lancio dei primi studi di ricerca e sviluppo. In merito allo sviluppo del futuro carro armato europeo (Embt), fonti del governo francese affermano che “gli industriali preparano un’offerta per lo studio della struttura entro l’estate”. Le tensioni tra Parigi e Berlino in materia di difesa riguardano soprattutto la condivisione delle rispettive competenze. (Res)