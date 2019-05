Speciale difesa: Russia, ministero avrà ufficio di rappresentanza in Sudan

- Il ministero della Difesa della Federazione Russa avrà un ufficio di rappresentanza in Sudan, all’interno della sede dello stesso dicastero di Khartoum. L'accordo in merito tra Russia e Sudan è entrato in vigore il 9 maggio scorso ed è stato pubblicato sul portale Internet del governo russo per le informazioni giuridiche. L'intesa è stata firmata "al fine di assistere la parte sudanese nella risoluzione delle questioni di cooperazione militare e tecnica e per fornire una guida alle attività degli specialisti militari russi attivi in Sudan, che assistono le Forze armate in varie attività di addestramento”, si legge nel documento. L’accordo prevede che il direttore dell'ufficio di rappresentanza del ministero della Difesa russo possa visitare, se necessario e previo accordo con la parte sudanese, basi nel Sudan dove sono di stanza militari equipaggiati con armamenti di fabbricazione russa. L’accordo ha una durata di sette anni e potrà essere prorogato per altri sette. (Res)