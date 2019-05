Speciale difesa: Spagna, Forze armate commemorano 30 anni di missioni di pace all'estero

- La tradizionale sfilata nella Giornata delle Forze armate, che si terrà il 1 giugno a Siviglia, sarà dedicata quest'anno alla commemorazione dei 30 anni di partecipazione delle truppe spagnole alle missioni di pace all'estero. Lo riferisce il quotidiano "La Vanguardia", riportando un comunicato del ministero della Difesa. Con lo slogan "30 anni in difesa della pace nel mondo", le Forze armate promuoveranno così il loro lavoro oltre i confini nazionali e renderanno omaggio agli uomini e alle donne che hanno preso parte alle operazioni. All'evento, per la prima volta, sono stati invitati anche i familiari dei 173 militari che, in questi 30 anni, hanno perso la vita sul campo. (Res)