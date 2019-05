Malawi: presidenziali, testa a testa fra Mutharika e Chakwera impedisce proclamazione risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si profila un testa a testa fra il capo dello Stato uscente Peter Mutharika e il leader dell’opposizione Lazarus Chakwera alle elezioni presidenziali dello scorso 21 maggio, il che impedisce la proclamazione dei risultati definitivi fino a quando non saranno stati esaminati tutti i 147 reclami presentati. “La Commissione non proclamerà i risultati poiché l'annuncio è subordinato all’esame dei reclami ricevuti”, ha dichiarato la presidente della Commissione elettorale del Malawi (Mec), Jane Ansah, nel corso di una conferenza stampa. Secondo gli ultimi risultati annunciati nella giornata di ieri, con il 76 per cento dei voti scrutinati Mutharika figurava in testa con il 40,5 per cento dei voti, contro il 35,4 per cento di Chakwera ed il 19,3 per cento dell’attuale vicepresidente Saulos Chilima. In precedenza, con il 35,67 per cento dei voti scrutinati, Chakwera era risultato in leggero vantaggio con il 37,6 per cento contro il 37 per cento di Mutjarika. Nel frattempo i sostenitori del Partito del congresso del Malawi (Mcp) si sono radunati davanti alla sede della Commissione elettorale celebrando la presunta vittoria del loro candidato Chakwera. (segue) (Res)