Malawi: presidenziali, testa a testa fra Mutharika e Chakwera impedisce proclamazione risultati (2)

- Intanto la Commissione europea ha elogiato la “partecipazione attiva” dei cittadini del Malawi alle elezioni del 21 maggio, che ha mostrato “la loro determinazione a rafforzare la tradizione democratica del paese”. Secondo quanto si legge in una dichiarazione diffusa dalla portavoce della Commissione, Maja Kocjancic, “i primi risultati della missione di osservazione elettorale dell'Ue, presieduta dall'osservatore capo Miroslav Poche, indicano che le elezioni sono state generalmente ben organizzate e calme e, nel complesso, le libertà e i diritti fondamentali sono rispettati durante una campagna altamente competitiva, che ha incluso dibattiti pubblici a livello nazionale e locale. Il ruolo positivo della Commissione elettorale del Malawi nell'affrontare le sue impegnative responsabilità merita un particolare riconoscimento. È essenziale – prosegue la nota – che la Commissione elettorale finalizzi il processo dei risultati in modo trasparente e che tutti gli attori la sostengano nel garantire che l'intero processo elettorale, compreso l’esame dei reclami, possa seguire il suo corso”. Ciò nonostante, prosegue la dichiarazione, “sarà importante approfondire tempestivamente ed efficacemente le accuse di uso improprio di risorse statali e dispense”, per questo la missione di osservazione elettorale dell'Ue “resterà sul terreno fino al completamento del processo elettorale prima di emettere una relazione finale”. (segue) (Res)