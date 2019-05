Ue-Cuba: incontro Mogherini-ministro Esteri Rodriguez, focus su relazioni bilaterali e sviluppi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha incontrato oggi a Bruxelles il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, per discutere le relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi nella regione. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna. Le relazioni tra Ue e Cuba si sono rafforzate nell'ambito dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione e sia l'Alto rappresentante che il ministro hanno espresso soddisfazione per i progressi. Le parti hanno anche discusso i preparativi per la prossima riunione del Consiglio congiunto Ue-Cuba previsto per settembre, e della decisione degli Stati Uniti di porre fine alla sospensione del titolo III della legge Helms-Burton. Deplorando la decisione degli Stati Uniti, sia l'Ue che Cuba ritengono che l'applicazione extraterritoriale della legge sia contraria al diritto internazionale. Federica Mogherini e Bruno Rodriguez hanno anche parlato degli ultimi sviluppi nella regione, in particolare in Venezuela, concordando sull'urgenza di promuovere una soluzione pacifica e democratica alla crisi. (Beb)