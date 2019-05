Difesa: generale Farina incontra il Consiglio centrale di rappresentanza

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina, ha incontrato a Roma, nella sala Diaz di Palazzo Esercito, la Sezione di Forza armata del Consiglio centrale di rappresentanza. L'incontro è stato indetto dal capo di Sme per approfondire alcune significative questioni riguardanti gli uomini e le donne dell'Esercito ed ha, ancora una volta, confermato l'attenzione alla trasparenza ed alla comunicazione, nonché l'intesa, fondata su un dialogo costruttivo e propositivo, tra la Forza armata e l' organismo della rappresentanza militare In particolare l'attenzione è stata rivolta: all'Operazione "Strade Sicure", approfondendo gli aspetti relativi alle modalità d'impiego del personale e alle azioni intraprese per il miglioramento delle infrastrutture, al processo relativo ai c.d. "correttivi" al decreto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e, nel concludere, a fare un punto di situazione riguardante il c.d. progetto "Caserme Verdi". (segue) (Com)