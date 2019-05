Difesa: generale Farina incontra il Consiglio centrale di rappresentanza (2)

- Il generale Farina ha altresì sottolineato l'importanza di rendere sempre più coesa la Forza armata, ribadendo che occorre ricercare in maniera convinta e partecipe la condivisione delle idee in un clima di confronto costruttivo e garantendo che tutte le capacità dello Stato maggiore dell'Esercito saranno a disposizione del Consiglio al fine di favorire un lavoro di squadra che consenta di raggiungere i risultati desiderati nell'interesse comune. Al termine, dopo aver fornito riscontro alle istanze rappresentate dai delegati, il capo di Stato maggiore dell'Esercito ha richiamato la necessità, in un periodo molto intenso e impegnativo per la Forza armata, di procedere in modo proattivo, positivo e coordinato con un approccio sempre indirizzato al miglioramento dell'Istituzione. (Com)