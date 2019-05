Brasile: inflazione registra aumento dello 0,35 a maggio

- L'indice nazionale dei prezzi al consumo in Brasile ha già registrato un aumento dello 0,35 per cento a maggio 2019. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). L'indice ha rallentato rispetto ad aprile, quando la crescita era stata dello 0,72 per cento. Tuttavia, ha spinto verso l'altro l'indicatore cumulativo dell'anno in corso, passato dall'1,91 per cento al 2,27 per cento e, soprattutto, l'indicatore cumulativo degli ultimi 12 mesi passato dal 4,71 per cento al 4,93 per cento, al di sopra dell'obiettivo fissato dal governo. Per il 2019, infatti, il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. (segue) (Brb)