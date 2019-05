Brasile: inflazione registra aumento dello 0,35 a maggio (2)

- Lo scorso lunedì la Banca centrale nel suo bollettino settimanale Focus aveva stimato l'inflazione calcolata sull'Indice dei prezzi nazionali al consumo (Ipca) per il 2019 al 4,07 per cento, in crescita rispetto alla stima precedente di 4,04. All'inizio dell'anno la stima era del 3,80 per cento. L'indice ha iniziato a crescere sin da gennaio, trainato dall'aumento dei prezzi di alimenti, carburanti, trasporti e istruzione. Secondo l'Ibge, l'aumento dell'inflazione a maggio è stato trainato principalmente dai maggiori prezzi della benzina (3,29 per cento) che hanno avuto il maggiore impatto individuale sull'indicatore e i prezzi dei farmaci (2,03 per cento). Anche i prezzi di prodotti per la cura del corpo e per i trasporti sono cresciuti, rispettivamente dell'1,01 e dello 0,65 per cento. (Brb)