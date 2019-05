Tunisia-Ue: creato Coordinamento nazionale contro Accordo libero scambio

- In Tunisia è nato un Coordinamento nazionale per la lotta contro la firma dell’Accordo di libero scambio globale e completo con l'Unione Europea (Aleca). Lo ha annunciato Samir Cheffi, segretario generale aggiunto dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), a margine di una riunione che si è svolta ieri sera, 23 maggio. La nuova struttura sarà aperta a tutte le componenti nazionali, compresi i partiti politici, le organizzazioni e le associazioni poiché l’Aleca, secondo Cheffi, minaccia il futuro economico e politico del paese. Il Coordinamento nazionale “non deve avere una dimensione partitica per poter salvare il paese”, ha aggiunto. Secondo Cheffi, in questo momento critico, il paese nordafricano ha bisogno di rafforzare l’unione tra tutte le forze attive per poter proteggere il paese dalle “gravi” conseguenze sull’economia, soprattutto nel settore dell’agricoltura e dei servizi, che implicherebbe l’Aleca. (segue) (Tut)