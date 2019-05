Tunisia-Ue: creato Coordinamento nazionale contro Accordo libero scambio (2)

- A tal proposito, il responsabile dell’Ugtt ha invitato il governo a far prevalere l’interesse del paese durante i negoziati con l’Unione europea. Sul dibattito per la firma dell’Aleca è intervenuto anche il segretario generale dell’Ugtt, Noureddine Tabboubi, affermando che si tratta di una battaglia per preservare il potere d’acquisto e la sovranità nazionale e che non è avvenuta alcun tipo di mediazione durante i negoziati. Tabboubi ha chiarito che il libero scambio non riguarda la mobilità delle persone e l’annullamento del visto. L’Ugtt porterà avanti la sua “pressione positiva” per impedire la firma di questo accordo con l’Ue senza che vi sia la partecipazione delle parti indipendenti ai negoziati per difendere gli interessi del paese, ha concluso Tabboubi. (Tut)