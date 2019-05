Innovazione: Cciaa, da 18 a 20 ottobre torna Maker faire Rome - The european edition

- Tra le principali novità della prossima "Maker faire Rome – The european edition" in programma nella Capitale dal 18 al 20 ottobre 2019 ci sarà Makerart. Lo annuncia la Camera di commercio di Roma. Makerart è un progetto che vuole indagare la relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie, attraverso la creazione di percorsi sinergici e integrati tra maker e artisti internazionali selezionati. L'obiettivo è la realizzazione di una vera e propria mostra di installazioni interattive all'interno della manifestazione, in grado coinvolgere il pubblico presente e di rappresentare i tanti e diversi modi di interpretare la cultura dell'innovazione tecnologica. Oltre a grandi installazioni di intelligenza artificiale, robotica, sound art, videoarte, la sezione prevede dei "pop up art", ovvero degli happening in grado di "spiazzare" continuamente lo spettatore nel suo percorso. Per la prima volta in Italia, gli artisti avranno la possibilità di collaborare con le aziende del settore tecnologico creando un vero connubio tra arte, scienza e innovazione tecnologica. Saranno presenti artisti di fama internazionale come Bill Vorn, canadese, uno dei massimi esponenti della Robotic art con il suo "Copacabana", una danza di robot; Patrick Tresset (Francia) che utilizza piccoli bracci robotici per fare dei ritratti sempre diversi degli spettatori; Mattia Casalegno, video artist napoletano di nascita ma newyorkese da sempre, curatore di uno spazio espositivo no profit chiamato Room Service, dedicato a site-specific projects e new media, i Cod.Act, collettivo francese di fama internazionale che porteranno il loro πTon, una gigantesca spirale sonora e Joaquin Fargas, argentino di fama internazionale, che integra arte, scienza e tecnologia nella sua variegata e produzione artistica. La sua opera si basa sia su proposte di concetti utopici, sia su progetti realizzabili collegati a temi universali quali la vita umana, la salvaguardia dell'ambiente, le relazioni sociali, stimolando con le sue creazioni artistiche interrogativi e riflessioni che riguardano ognuno di noi e il mondo che ci circonda.Tutto questo e molto altro sarà possibile "sperimentarlo" alla prossima Maker faire Rome, giunta alla sua settima edizione, che si svolgerà alla Fiera di Roma. L'evento europeo più importante dedicato all'innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, è organizzato dalla Camera di commercio di Roma. (segue) (Com)