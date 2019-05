Innovazione: Cciaa, da 18 a 20 ottobre torna Maker faire Rome - The european edition (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Maker faire Rome – The european edition" si avvale della preziosa collaborazione di partner istituzionali quali l'Ita (Italian trade agency) Agenzia Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, il sostegno dell'Agenzia si inserisce nel quadro di un più ampio supporto del Ministero dello Sviluppo Economico a iniziative in favore della competitività e dell'innovazione. Sull'ampio fronte dell'education, poi, la Maker faire può contare, da anni, sulla consolidata collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con cui vengono realizzate le Call for schools e universities e l'Educational day a cui partecipano migliaia di studenti accompagnati dai rispettivi professori. Tra i partner istituzionali, anche quest'anno, sarà presente la Regione Lazio che, insieme a Maker faire Rome, attiverà una serie di corsi mirati per aiutare le imprese a migliorare i propri processi produttivi grazie al supporto delle tecnologie 4.0. La Regione, inoltre, metterà a disposizione il proprio spazio espositivo all'interno della Fiera per mettere in mostra il meglio dell'innovazione del nostro territorio. "Maker Faire Rome – spiega in una nota Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma - è una piattaforma consolidata, è il luogo dove la scienza si incontra con l'innovazione che viene dal basso e dove si fa anche formazione, networking e business e si pone, dunque, come acceleratore del processo di innovazione per tutta l'Europa. L'evento si evolve anche grazie al frutto del lavoro di co-creazione che stiamo portando avanti, costantemente, con imprese, professionisti e le tante istituzioni che ci supportano. La novità della Makerart è la testimonianza di come l'arte contemporanea si confronti, sempre di più, con la scienza e le tecnologie sperimentando nuove forme e contenuti e non è un caso – conclude Tagliavanti – il moltiplicarsi di bandi europei che promuovono l'innovazione per industrie e Pmi sfruttando le arti". Nel corso degli anni diversi sono stati i partner istituzionali che hanno supportato e supportano la manifestazione attraverso patrocini, sostegno all'organizzazione e collaborazioni a vario titolo, tra questi: Commissione europea, presidenza del Consiglio dei ministri, Mise, Miur, ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Veneto, Ambasciata americana, Italia lavoro, Agid, Unioncamere e Roma Capitale. (Com)