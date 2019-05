Lombardia: F.Sala, da Regione 7 mln per sostenere espansione pmi allestero

- Regione Lombardia comunica, in una nota diffusa oggi, che è aperto e operativo lo sportello della Linea 'internazionalizzazione' , gestita da Finlombarda Spa, che finanzia i progetti integrati di sviluppo internazionale delle Pmi lombarde attive da almeno due anni. "Lo stanziamento iniziale è di 7 milioni di euro - spiega il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala - a valere su risorse del Por Fesr 2014-2020 con il cofinanziamento regionale e statale per sostenere l'avvio, lo sviluppo e il consolidamento della capacità di azione delle imprese della Lombardia nei mercati esteri". La misura si inserisce in una fase congiunturale in cui, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Promos Italia, si registra la crescita dell'export manifatturiero dell'Italia che nel 2018 è aumentato del 3 per cento arrivando a 444 miliardi. Un trend ancora più significativo in Lombardia dove la crescita è stata del 4,7 per cento per un totale di 124 miliardi. A trainare le vendite all'estero sono macchinari, chimica, farmaceutica e moda. La città con la percentuale più alta di export è Milano che, con oltre 42 miliardi e un aumento del 5,8 per cento da sola vale quasi il 10 per cento del totale. "I dati dimostrano che la Lombardia sa reggere il passo dei principali paesi europei in termine di Export. Le nostre imprese - ha commentato il vicepresidente Sala - hanno bisogno di espandersi a livello commerciale". "Regione Lombardia con questo bando da 7 milioni di euro - ha proseguito Sala - vuole promuovere le imprese lombarde nei Paesi scelti per i diversi settori che stiamo studiando con le associazioni di categoria. Occorre fornire strumenti alle nostre imprese per restare competitivi sui mercati internazionali e i dati ci confortano che stiamo percorrendo la strada più giusta". (segue) (Com)