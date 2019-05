Lombardia: F.Sala, da Regione 7 mln per sostenere espansione pmi allestero (2)

- L'intervento finanziario prevede finanziamenti di medio-lungo termine a tasso zero di importo compreso tra 50 e 500.000 euro e durata da tre a sei anni (di cui massimo due di preammortamento). I finanziamenti coprono fino all'80 per cento degli investimenti in programmi di internazionalizzazione (con l'esclusione delle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri) che siano realizzati entro 18 mesi dalla concessione dell'agevolazione e di importo minimo di 62.500 euro. Sono finanziabili le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali (per esempio l'affitto degli spazi, il noleggio degli stand e dei materiali di allestimento, la quota di partecipazione e i servizi di trasporto dei campionari), per la promozione dei prodotti in showroom o spazi espositivi temporanei (sei mesi) all'estero, per servizi di consulenza, per l'ottenimento di certificazioni estere e per il personale impiegato nel progetto di internazionalizzazione (30 percento del totale delle spese ammissibili). (Com)