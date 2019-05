Russia: Banca centrale, vietata affissione in strada di dati su tassi cambio

- Le autorità della Federazione Russa hanno vietato agli uffici di cambio di affiggere in strada tabelloni pubblicitari che riportano il tasso attualmente in vigore. È quanto si legge all’interno di una nota pubblicato sul sito web della Banca centrale russa. Stando alla direttiva, che avrà effetto 30 giorni dopo la pubblicazione, i dati sul corso delle valute potranno essere esposti solo all’interno delle banche. La misura, riferisce la stampa nazionale, è tesa a combattere le attività illecite condotte dagli operatori di cambio non ufficiale. (Rum)