Milano: dall'1 giugno al via la stagione balneare metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per problemi strutturali resterà invece chiuso il Centro Balneare Scarioni (Via Valfurva, 9). Il centro necessita di importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento ed è in fase di progettazione un piano di interventi che interesseranno globalmente tutta la struttura, in modo da restituire il centro ai milanesi in perfette condizioni. Le strutture più vicine alla Scarioni, sono la Suzzani in via Beccali, e l'Iseo in via Iseo, che sono pronte ad accogliere i nuotatori. Sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi che inizieranno il 10 giugno. Tanti i corsi di nuoto, acquafitness, fitness e tennis, previsti. Con la tessera Acquafitness Open si può contare sulla libertà di frequentare l'acquafitness ogni volta che si vuole. In Cardellino l'offerta è prolungata sino al 2 agosto. La proposta estiva di Milanosport è come sempre molto ampia e garantisce divertimento e sport in tutta la città. (Com)