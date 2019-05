Europee: Commissione, sì pubblicazione exit poll prima delle 23 di domenica

- Prima delle 23 di domenica si potranno pubblicare gli exit poll relativi alle elezioni per il Parlamento Ue. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva. "Gli Stati membri devono assicurarsi che nessun risultato delle elezioni per il Parlamento sia ufficialmente pubblicato prima della chiusura dei seggi negli Stati membri, cioè le 23 di domenica. Questo non riguarda la pubblicazione da parte dei media di exit poll o di altri sondaggi sui risultati. Le regole sono queste e non riguardano la pubblicazione da parte dei media di exit poll o di sondaggi sui risultati", ha detto la portavoce. "Gli elettori europei sono liberi di decidere per chi votare in queste che sono le elezioni transnazionali più grandi al mondo e siamo fiduciosi che lo faranno sulla base dei fatti che hanno a disposizione", ha concluso Andreeva. (Beb)